Per pudair sa participar al turnier da curling, han las radund 300 giugadras e giugaders d’accumplir las reglas da 3G per ils gieus sin il glatsch. Per pudair ir en l’ustaria suenter la partida, vala la regla da 2G. Ultra da quai vegn giugà be sin 8 ends per avair dapli temp per la midada tranter las duas gruppas.

Mintgamai la saira datti la pussaivladad da sa laschar testar avant ils eveniments dal turnier. Quel stat quest onn sut il motto: «Ina festa per tuts». Il star da cumpagnia è ina part centrala da la Coppa Romana ed er dal giugar a curling.

Per Reto Franziscus da Samedan e ses team è questa ediziun dal turnier ina speziala, numnadamain la 35avla giada ch'il team è da la partida.

La part sportiva è restada la medema. Quella da cumpagnia sper il glatsch patescha dentant quest onn in pau.

