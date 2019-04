Las vischnancas ch’èn responsablas per il project Promulins a Samedan èn persvadidas ch'ins pudess spargnar tranter 20 fin 30 milliuns francs, sch’ins realisass be ina chasa da tgira empè da duas decentralas. Perquai han ellas er preschentà ina varianta pussaivla cun 120 plazzas.

Tuttina be ina chasa da tgira per l'Engiadin'Ota?

Or da Telesguard dals 02.04.2019.

Legenda: Guardar il video Engiadin’Ota: Nov’idea per be ina chasa da tgira regiunala. Durada 03:29 minutas.

Engiadin’Ota: Nov’idea per be ina chasa da tgira regiunala

«Na» è stada l’emprima resposta da las vischnancas da Segl, Silvaplauna e San Murezzan sin l’opziun da tuttina realisar be ina chasa da tgira a Samedan. Entant sajan ins saja gia bler pli lunsch cun la planisaziun dal project Du Lac a San Murezzan, uschia la responsabla a San Murezzan, Regula Degiacomi.

Varianta «Promulins»

Per las vischnancas enturn il project «Chasa da tgira Promulins» (Puntraschigna, Schlarigna, Samedan, Bever, La Punt, Madulain, Zuoz e S-chanf) è per entant cler ch’ellas cuntinueschan cun la varianta cun 60 letgs a Samedan. In project da 46 milliuns francs.

Realisaziun en duas etappas

Per garantir 88 letgs en la Regiun Malögia vegn la nova chasa da tgira a Samedan planisada en dus pass. En in’emprima fasa duai l’edifizi existent dal 1992 vegnir schlargià per ina auzada e porscher plaz per 28 ulteriurs letgs. En la segunda etappa duai vegnir stgarpà giu la chasa existenta dal 1979. Quella duai vegnir remplazzada d’in nov bajetg cun total 79 letgs.

La populaziun da las vischnancas tranter Puntraschigna e S-chanf vegn infurmada en detagl il zercladur. La dumonda da credit vegn l’atun a l’urna.

Ils abitants da Segl, Silvaplauna e San Murezzan decidan ils 24 da november 2019 davart lur project da radund 49 milliuns francs.

Chasa da tgira en Engiadin'Ota e sia istorgia 2014 il suveran refusa il project «Farkas», ch'aveva previs 144 letgs da tgira. Budget da 64,4 milliuns francs. 2015 decisiun da duas chasas da tgira per l'Engiadin’Ota 2016 Segl, Silvaplauna e San Murezzan din GEA al credit da planisaziun per la chasa da tgira «Du Lac» a San Murezzan. Budget 2,8 milliuns francs. 2016 Preschentà resultats e proxims pass en connex cun la renovaziun da la chasa da tgira «Promulins» a Samedan – studi prevesa spazi flexibel – en tut duai dar 48 letgs da tgira e 12 per persunas cun demenza. Las suprastanzas communalas duain uss decider davart il credit da 205'000 francs per cuvrir ils custs da lavurs gia fatgas. 2017 Il departament da giustia, segirezza e sanadad dal chantun Grischun ha dà glisch verda per l’elavuraziun d’in project preliminar per «Promulins» a Samedan e Du Lac a San Murezzan. 2018 project «Du Lac» vegn preschentà – 60 letgs da tgira e 17 abitaziuns per seniors. Integrada er ina staziun da demenza. 2018 Terminà concurrenza per la chasa da tgira a Samedan. 9 offertas, gudagnà ha il team ARGE Renato Maurizio, Schmid Schärer.

