Engiadina - Tuttina betg carte blanche per ir cun patins sin il Lago Bianco

Suenter ch’il cussegl communal da Poschiavo aveva communitgà d’avair dà ina concessiun per duvrar il lai schelà per porscher in’attracziun turistica, ha il cussegl da curreger sia communicaziun en in detagl: La Repower na desista betg durant quel temp da retrair aua dal lai.