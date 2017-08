Uffants disturban la gestiun dals muntgs a Tschlin

La vischnanca da Valsot ha affittà la veglia scola a Tschlin a Corsin Biert che maina in «Center da Bainesser». Ina oasa da quietezza che vegn il davos temp disturbada dad uffants.

Uffants rampignan enfin tar las fanestras, pitgan sisur e disturban uschè ils curs ch'il «Center da Bainesser» porscha, curs sco Yoga, Qi Gong, Thai Chi e Kung Fu. Ed els disturban uschè fitg ch'il vitg da Valsot ha stuì intervegnir.

Scola na vegn dapi onns betg pli dà en questas localitads, ma las societads culturalas sco la musica, il cor ed autras gruppas da sport han adina pudì trair a niz las localitads per agens basegns.

Center da Bainesser

Dapi ch'il center da Bainesser sa chatta en quellas localitads han las societads stuì adattar lur program e tschertgar ina collavuraziun. Betg tuts avevan plaschair, ma ussa funcziuna quai. Da far in contract era cun ils uffants fiss exagerà, ma chattar ina schliaziun per che omadus dastgan viver e lavurar in sper l’auter è stà necessari.

La vischnanca da Valsot ha appellà en il fegl uffizial ch’els speran sin l’encletga dals uffants ed era dals geniturs. N’avess la collavuraziun betg da funcziunar en avegnir è la vischnanca sfurzada da scumandar l’access enturn la veglia chasa da scola a Tschlin.