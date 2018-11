Inhalt

Engiadina - Uffants emprendan a giugar la «tschinquina» e la «murra»

La Pro Juventute ha purschì in suentermezdi per emprender a giugar gieus tradiziunals da l'Engiadina. Radund 20 uffants han profità da la chaschun per emprender la «tschinquina» e la «murra».