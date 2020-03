Las restricziuns da la confederaziun pertutgan tuts. Oravant tut gruppas da ristg han da star fitg precauts. En las quatter ufficinas da la societad Movimento a Poschiavo, Samedan, Scuol e Müstair tutga la gronda part dals clients tar questa gruppa. Perquai han ins là tratg las emprimas mesiras gia avant in’emna. Ils lavuratoris protegids èn vegnids serrads. Quai munta che tut ils clients che lavuran en ils lavuratoris, na pon betg pli ir a la lavur ed han da restar a chasa. Tenor Karin Hänni, gestiunaria da la societad Movimento vegnan quellas persunas tgiradas durant quest temp da lur confamigliars.

Collavuraturs èn flexibels

En las ufficinas èn actualmain be avertas las chasas da dimora per ils clients che stattan là tut l’onn. Questa situaziun pretenda enorm bler engaschi dals tgiraders. En las chasas da dimora da la societad Movimento èn numnadamain gruppas da persunas cun differents impediments. D’ina vart impediments corporals, da l’autra vart però er persunas cun problems psichics. Per quai saja d’avantatg da pudair engaschar ils collavuraturs che lavuran normalmain en ils lavuratoris uss er per tgirar ils abitants da las chasas da dimora. Tras la gronda lavur e flexibilitad dals radund 70 collavuraturs funcziuna la tgira per ils 114 abitants da las ufficinas a Poschiavo, Samedan, Scuol e Müstair tenor Karin Hänni bain. Però er els sa legran puspè sin il mintgadi usità.

