Ulteriur sistem d'alarm per Bondo

4 empè da 2 minutas temp per reagir. In segund sistem d’alarm per bovas entasum la Val Bondasca duai prolungar il temp d’alarm en cas dad ina nova bova.





Enfin l’emna proxima duai esser en funcziun in segund sistem d’alarm che mesira il livel da la Bondasca e bada uschia sche i dat ina nova bova che vegn vers Bondo. Quai ha ditg Martin Keiser da l’Uffizi da guaud e privels da la natira envers radio SRF.

Temp d’alarm pli lung

Il segund sistem d’alarm vegn plazzà entasum la Val Bondasca. Quai ha per consequenza che il temp d’alarm vegn prolungà dad ussa 2 minutas sin 4 minutas. Quai era tar trid’aura u la notg. Il temp d’alarm è impurtant per pudair lavurar en il batschigl da tschiffada a Bondo. Quel sto vegnir rumì uschia svelt sco pussaivel dals radund 400’000 meters cubic material da las bovas ch’i ha dà enfin ussa. Cun il segund sistem d’alarm han ins damai 4 minutas peda per evacuar per exempel lavurants ord il batschigl en cas dad ina ulteriura bova.

Ils responsabels speran che il sistem nov saja en funcziun l’emna proxima. Sche ins po lura era avrir la via chantunala durant la notg u per exempel era far lavurs da rumida durant la notg decida lura il stab directiv da la vischnanca ha ditg Keiser.