Igl è in hobi dal tuttafatg spezial – Mario Pasini da San Murezzan è in da trais radiofonists amaturs da l’Engiadina. L'um pensiunà tschertga colliaziuns sur quasi tut il mund – ma el è era in da quels ch'avess ina rait da communicaziun segira e stabila in cas d’urgenza.

Mario Pasini ha dapi l’onn 1983 la licenza da radiofonist amatur. El «funca» sur unda curta ma era via satellit. Uschia po el sa colliar quasi cun l'entir mund. Ils radiofonists amaturs han frequenzas ch'èn reservadas a posta per lur colliaziuns.

Tschertgar colliaziuns spezialas ed endrizzar rait da communicaziun segira

Sia fascinaziun è da chattar adina puspè colliaziuns spezialas – uschia ha el gia discurrì cun radiofonists da la Mongolia, dal Giapun, da l’Antarctica, ma era gia cun radiofonists da las Inslas da Salomon en il Pacific dal Sid.

L’idea oriunda dals radiofonists amaturs è da pudair metter ad ir svelt ina rait stabila in situaziuns da crisa – vul dir, sche las raits digitalas na funcziunassan betg pli.

Perquai che Mario Pasini è era guid da muntogna cumbinescha el l’ir en muntogna per il pli era cun esser radiofonist. El ha gia «funcà» davent dal Piz Bernina ed autras muntognas impressiunantas quasi sin l'entir mund.