Il dumber da novas infecziuns è creschì en il Grischun. Avant in'emna hai dà in cas cun pliras infecziuns da corona en in champ da musica a Parpan. Perquai ha l'Uniun chantunala da musica dal Grischun decis da stritgar preventivamain il champ da l’Orchester d’instruments a flad da giuvenils Grischun.

«Cuntrari a la supposiziun communitgada da la Confederaziun, èn sco para er uffants e giuvenils transmetturs dal virus», hai num en la communicaziun da l'Uniun chantunala da musica dal Grischun. La probabilitad da vegnir malsaun en in champ da giuvenils, saja tenor l'Uffizi da sanadad chantunal relativamain gronda.

Sco organisatur da l'emna da musica da l’Orchester d’instruments a flad da giuvenils Grischun, sajan ins pertschert da questa ristga. Ins avess stuì rinforzar talmain ils concepts da protecziun ch’i n’avess betg dà l’atmosfera usitada, hai num vinavant en la communicaziun.

Prescripziuns pli strictas per occurrenzas

L'emna passada aveva il chantun decis da precisar e far pli strictas las reglas per occurrenzas. Da nov na ston ils organisaturs u responsabels betg mo prender si las datas da contact, mabain er verifitgar ellas. Il num e prenum pon els verifitgar per exempel cun la carta d'identitad, tar il numer da telefon ston els dentant per exempel laschar scalinar il telefonin per esser segir ch'il numer constettia, uschia il manader da l'Uffizi da sanadad Rudolf Leuthold: