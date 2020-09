Crear in'instituziun per edir buna lectura per in pretsch favuraivel, quai era l'intenziun da Jon Clos Brunner, ch'ha fundà l'onn 1919 la Chasa Paterna. L'onn suenter era cumparida l'emprima ediziun, «Las chasas da Gonda» da Rosa Saluz da Lavin. 100 onns pli tard cumpara la 138avla ediziun, «Vent per mia vela» da Romana Ganzoni.

Durant trais generaziuns ha la famiglia Brunner manà ed edì la Chasa Paterna. L'onn 1993 ha lura Gion Peider Mischol surpiglià la redacziun. Dal 2000 è la societad Chasa Paterna vegnida schliada e l'Uniun dals Grischs ha surpiglià l'ediziun.

100 onns litteratura ladina

Durant ils 100 onns da la Chasa Paterna èn vegnidas publitgadas 138 ediziuns. BlerAs auturas ed auturs ch'han publità mo in cudeschet. Intgins nums pon ins leger dentant pli savens sin ils titels: Oscar Peer, Andri Peer, Selina Chönz, Gian Gianet Cloetta, Men Rauch e Göri Klainguti.

80% da las publicaziuns èn stadas ovras originalas, 10% traducziuns dal tudestg, intginas dal talian e dal franzos ed ina u l'autra perfin dal sursilvan.

Ord l'archiv dad RTR: Ils 17.05.1969 hai dà ina contribuziun audiofonica en «nossa emissiun» davart l'istorgia da la Chasa Paterna.