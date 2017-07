Uorsin da la stgella ha ina senda nova a Guarda

Guarda tematisescha l’enconuschenta istorgia dad Uorsin da la stgella da nov. La mesemna è vegnida inaugurada ina senda per giuven e vegl.

Sco Uorsin en viadi sil primaran 1:43 min, Actualitad video dals 19.7.2017

L'istorgia dad Uorsin, che vuleva per la festa da Chalandamarz ina plumpa e betg mo ina pitschna brunsina, è ida enturn il mund. Ses lung viadi dal vitg da Guarda si sin il primaran tar la plumpa bramada è vegnida concepì da nov sco senda tematica.

Sin il fastizs dad Uorsin vegn ins tar la punt pendenta, ins chamina sin sugas che signifitgan il travatgar tras la naiv enfin tar il primaran tar la gronda plumpa dad Uorsin.

Cun returnar vers chasa maina la senda tar diversas cumbinellas, in bel lai e per finir pro la porta engiadinaisa che simbolisescha il dachasa da Uorsin: Uss è el finalmain a chasa Uorsin, cuntent sco in retg d’avair la pli gronda plumpa per la festa da Chalandamarz.

Il project ha custà 85’000 francs ed è vegnì finanzià da la vischnanca da Scuol ensemen cun il chantun Grischun.

