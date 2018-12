Puntraschigna Turissem ha ina nova testa a la testa: A Partir da schaner surpiglia Ursin Maissen (31) il timun. Suenter avair studegià scienza da communicaziun e perscrutaziun da medias a l’Universitad da Friburg ha Ursin Maissen midà en il turissem: El ha lavurà tar Turitg Turissem e tar l’hotel ed implant da turissem Bürgenstock Resort tar il Lai dals Quatter Chantuns. Avant co vegnir a Puntraschigna ha el lavurà vid in project chantunal da l’Argovia per la realisaziun d’in center tecnologic.

Ursin Maissen è oriund da Puntraschigna, perquai enconuschia el il potenzial multifar da ses vitg patria e veglia uss prender questa schanza – uschia il arguments dad Ursin Maissen.

Maissen succeda a Jan Steiner, ch'è stà ils davos 10 onns a la testa da Puntraschigna. Steiner resta enavant fidaivel al turissem. El mida tar l’Engiadina San Murezzan Turissem sco manager da la marca.

