Per la filiala da la posta, che svanescha da Silvaplauna, datti a partir dals 3 da december in servetsch al spurtegl d’infurmaziun da turissem. Quai communitgescha la posta svizra. Uschia restan en l'Engiadin'Ota anc quatter filialas classicas.

A Silvaplauna pon ins a partir dals 3 da december trametter pachets e far pajaments al spurtegl d’infurmaziun da turissem, la uschenumnada i-lounge 3303. Quai scriva la posta en ina communicaziun a las medias ed en in fegl sgulant per ils abitants dal lieu.

La filiala cun partenari duai porscher la pussaivladad da purschidas da posta en il vitg, scrivan ils responsabels. Gia la primavaira era vegnì communitgà che la filiala da posta vegnia a serrar.

Filialas classicas daventan raras

Uschia maina la Posta svizra sezza davent dal december anc quatter filialas en l'Engiadin'Ota, sco la posta ha scrit sin dumonda da RTR. Las quatter filialas classicas chattan ins a Puntraschigna, Samedan, Segl e San Murezzan.

Quest onn datti anc en dus lieus dal Grischun midadas. A Sedrun datti davent dals 3 da december ina soluziun da partenadi enstagl d'ina filiala. Ed ad Arosa avra la Posta svizra ina filiala tenor il concept nov en il bajetg da la posta d'enfin uss, quai succeda ils 19 da november.

