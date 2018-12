Per Sigi Asprion, president partent da San Murezzan, è la davosa sesida dal parlament stada emoziunala. Quai saja il mument che sia carriera politica en la publicitad giaja a fin. Ils emprim da schaner surprenda lura Christian Jenny il timun da la vischnanca da San Murezzan.

Per la davosa giada ha il cussegl communal da San Murezzan debattà ier suentermezdi en sia cumposiziun actuala. Igl è era stada la davosa sesida per il president communal Sigi Asprion, ch’è betg pli vegnì re-elegì quest atun. Ina chaussa emoziunala per el.

Igl n'ha dentant betg mo dà salids da cumià per il president partent, mabain era per ils suprastants e commembers dal parlament partents. Avant ha il parlament dentant anc tratg ultimas decisiuns. Tranter auter ha el decidì da schliar diversas cumissiuns communalas sco quella da la schanza da skis.

En pli ha el prendì enconuschientscha dals quints finals da la sanaziun e renovaziun dal forum Paracelsus e da la construcziun dal nov depot da pumpiers. Tuts dus projects han custà pli pauc che planisà – il forum Paracelsus 400’000 ni 9% pli pauc, il depot da pumpiers 10,6 milliuns francs, 300’000 pli pauc ch’il credit deliberà dal suveran.

En pli ha il cussegl communal deliberà la missiva per la votaziun dals 10 da favrer 2019 areguard la cunvegna cun la destinaziun da turissem Engiadina San Murezzan SA per la finanziaziun dad eveniments dad impurtanza regiunala, uschenumnads Top-Events.

