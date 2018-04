Il Swiss Alpine Irontrail a Puntraschigna po ussa tuttina vegnir organisà sin il tschancun pretendì sur la chamonna da Segantini. Quai almain durant ina fin d'emna. La suprastanza communala ha revedì sia decisiun da l'entschatta mars. Lura aveva ella refusà la lubientscha per tema da conflicts tranter ils participants da la cursa ed ils viandants.

La raschun per la midada d'opiniun saja ch'i dettia marcantamain damain partenzas per la fin d'emna dals 21 da fanadur. Per l'event principal, ch'è in'emna pli tard, ha la suprastanza approvà ina proposta alternativa.

