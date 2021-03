In project da studi duai examinar quant ferm ch’ils umans influenzeschan cun caneras il rapport tranter ils utschels. Surtut la communicaziun tar ils utschels durant il temp da cuar pudess vegnir influenzada e perfin disturbada tras dapli traffic e canera. Durant il temp da lockdown hajan ins udì per exempel en las citads a chantar ils utschels uschia sco anc mai.

Il depurtament sa mida

Er ils utschels s’adattian a las circumstanzas actualas, ha declerà il vice-directur dal Parc Naziunal Svizzer, Flurin Filli. Tut tenor clima e situaziun sa midian er tscherts adis tar ils utschels.

Il cumbat per buns lieus da cuar sumeglia a quel ch’ils giasts han en vacanzas per reservar cun il sientamauns da bogn la meglra plazza.

Dentant na duess l’uman sche pussibel betg sa maschadar en memia fitg en la vita dals animals. Quels èn numnadamain per regla buns da sa dustar sezs. Uschia è il pavlar utschels durant l’enviern da principi betg necessari. Dentant datti uschia in lieu per observar ils utschels, els che cloman adina sco emprims la primavaira.