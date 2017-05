Val Müstair cun pitschen surpli en cassa

La radunanza communala da la vischnanca Val Müstair ha approvà il rendaquint 2016 che serra cun in surpli da 298’514. francs. Quai suenter expensas ed entradas da radund 15’000’000 francs.

Sper il rendaquint da vischnanca ha la radunanza communala era approvà il rendaquint 2016 dal Provediment electric PEM e dal Center da sandà Val Müstair.

Approvaziun da credits

Ultra da quai ha la radunanza communala approvà divers credits. Tranter auter ina garanzia da credit en l’autezza da 420’000 francs per la fabrica da la nova chascharia Val Müstair, 1’025’000 francs per la sanaziun dal aual chanalisà Schais en la fracziun da Sta. Maria, 754’000 francs per refar diversas vias da guaud e 117’000 francs per in credit supplementar per il fabricat d’in cuntschet a Tanter Ruinas.