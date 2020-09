En sia terza emprova per daventar presidenta da Val Müstair, ha Gabriella Binkert Bechetti fatg 434 vuschs e po uschia remplazzar il president da vischnanca vertent, Rico Lamprecht. Dentant è la decisiun stada fitg stretga. Binkert ha fatg be ina vusch dapli che necessari per dumagnar il pli absolut da 433 vuschs. Lamprecht ha survegnì 391 vuschs e singuls 39.

Reunir las duas gruppas

Binkert Bechetti è cuntenta ch'ella è ussa vegnida elegida en quest uffizi. Ch'i dettia ina decisiun stretga saja stà cler per ella. Gia l'ultima giada saja la decisiun stada stretga.

Ina revoluziun totala n'haja Binkert Bechetti betg en senn, ma i dettia pliras sfidas che spetgian ils proxims onns. Ma la finala giaja per guardar che la vischnanca vegnia vinavant e prospereschia.

Rico Lamprecht è dischillus

La decisiun tranter Binkert Bechetti e Rico Lamprecht è davaira stada stretga. L'ultima giada è la batgetta crudada en ils mauns da Lamprecht, questa giada tar Binkert Bechetti.

Jau avess gugent anc ina giada fatg quatter onns sco president communal, ma quai è d'acceptar.

Lamprecht accepta dentant l'elecziun. El è da l'avis ch'el haja fatg buna lavur, ma la val saja probabel restada in zic partida e questa giada haja Binkert gudagnà.