Legenda: Cunter il project da la mazlaria regiunala en la Val Müstair datti recurs. MAD

Il project per il svilup regiunal ch'è vegnì lantschà da la societad da purs Val Müstair cuntegn ina chascharia, ina mazlaria ed ina furnaria. Suenter che la chascharia è en funcziun dapi in onn, duai uss vegnir realisada la mazlaria. Il mazler da la Val Müstair ha però fatg recurs cunter quella. In dals motivs è tenor la vischnanca Müstair la finanziaziun cun daners publics.

Suenter che la vischnanca ha sbittà il recurs, ha il recurrent uss tratg vinavant el a la Dretgira administrativa chantunala. La vischnanca e las partidas involvidas han temp enfin ils 3. da schaner da prender posiziun. La finamira è da cumenzar cun las lavurs la primavaira dal 2020.

