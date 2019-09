Ressort «La Sassa» sin buna via

L'adattaziun dal plan directiv sa referescha ad ina nova pendiculara ch'è planisada da Tschierv si Alp da Munt. La colliaziun en la regiun da skis Minschuns è sper l’innaivaziun la premissa per ch’il project «La Sassa» vegnia insumma realisà. Actualmain n’èn dentant anc betg tut ils permiss sin maisa. Ils investiders spetgan sin resposta da la regenza a reguard il plan d’utilisaziun per suenter inoltrar la dumonda da construcziun da l’implant.

Concessiun è punct decisiv

Apaina ch’i dat ina concessiun per la nova pendiculara, vul l’investura, la Domenig Immobiglias SA, elavurar ils detagls dal project «La Sassa». Fin uss è enconuschent ch’i duai dar in ressort cun hotel, var 190 letgs ed abitaziuns gestiunadas. En ina emprima fasa in’investiziun da var 25 milliuns francs. Ils custs per la nova pendiculara, radund 6 milliuns francs, porta la Implants da sport Val Müstair SA.

Recurs pudessan retardar project

Sco il manader da project, Roman Pitsch da la Domenig Immobiglias SA ha admess, saja bain pussibel ch’i dat anc recurs encunter las decisiuns da chantun e Confederaziun.

Nus avain investì gia memia blers raps per desister dal project La Sassa, nus restain vidlonder.

Apaina che la concessiun è sin maisa per la nova pendiculara en la regiun da skis Minschuns, duai ir fitg svelt. Senza ulteriurs obstachels pudess l’emprima fasa dal project esser realisada il cumenzament dal 2022.

