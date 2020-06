Che quellas miraglias – i sa tracta da champs da fossas e singuls foss – han ina relaziun directa cun la claustra San Jon a Müstair, quai è tant sco segir. Las miraglias èn numnadamain vegnidas scuvridas en vischinanza.

Confermà n’è quai dentant anc betg ma tenor il manader dal team archeologic sin il lieu, Christoph Baur, pudessan quellas miraglias esser dal 8avel tschientaner, dimena uschè vegl sco la calustra San Jon sezza.

Fatg quests chats han ins durant las lavurs da construcziun vi dal nov sviament per la fracziun da Müstair. Durant las proximas emnas vegnan ussa fatgas retschertgas fundadas al lieu, per lura dar liber il pli spert pussaivel la lavur da construcziun vi da la via.