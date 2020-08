Nova vita per l'Alp Tamangur Dadora

L'Alp Tamangur Dadora en la Val S-charl duai vegnir renovada. En futur duai il bajetg servir sco susta per l'Associaziun d'alp Praditschöl, per intents da scolaziun sco er per viandants ed alpinists. Il chantun Grischun sa participescha als custs totals da stgars 840'000 francs cun var 250'000 francs.

Avant passa 240 onn è sin l'alp en la Val S-charl vegnida construida ina chascharia. Fin il 1900 è quella vegnida duvrada regularmain durant 3 fin 4 mais la stad per elavurar il latg e per pertgirar il muvel. Curt suenter l'onn 1900 è l'Alp Tamangur Dadora vegnida bandunada. Dapi lura vegnan ils edifizis mo pli duvrads mintgatant sco susta ed èn en decadenza.