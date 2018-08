En la fracziun da Ramosch ha gi lieu l’emprima badigliada per la realisaziun d’in local da maz da la firma Reto Zanetti

Valsot – emprima badigliada per il local da maz decentral

La famiglia da Reto Zanetti da Sent

Al ur da la fracziun da Ramosch vegn realisà il nov local da maz. Reto Zanetti ha retschavì definitivamain ils permiss necessaris dal chantun per realisar il nov local da maz. Sia veglia mazlaria a Sent na accumpliva betg pli las prescripziuns actualas. A Ramosch ha el chattà la parcella ideala per realisar l’object da 50 meter lunghezza, nua che 12 persunas vegnan a lavurar.

Sustegn finanzial survegn el dal chantun, che sustegn la realisaziun da mazlarias decentralas. Radund 2.9 milliuns francs vegn a custar il project. L’avertura è previsa il matg 2019.

