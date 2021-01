En l'avegnir duain giasts ed indigens che van e passan a Valsot – avair in bainvegni en maniera simpatica ed autentica. Perquai ha decis la vischnanca da far ina concurrenza, e mintgina e mintgin po inoltrar ideas per in bel bainvegni. A disposiziun stat ina parcella che sa chatta direct sper la via chantunala a l’entrada da Ramosch.

Budget da 100’000 francs

Tenor Martina Hänzi, la responsabla per il turissem a Valsot, na datti naginas prescripziuns per il nov bainvegni. Da sculpturas sur monuments fin tar eveniments turistics saja tut pussaivel. La vischnanca prevesa in budget da total 100’000 francs. Vinavant saja giavischà da purtar ideas ch'han da far cun insatge tipic per Valsot.

La fin finala decida ina giuria davart il project victur. Sin quel spetgia ina premia da 15’000 francs.