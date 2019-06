La festa d’uffants en Engiadina Bassa ha lieu be ina giada en 10 onns. Mintga scolar e mintga scolara ha uschia be ina giada la pussaivladad da sa participar.

Radund 400 scolaras e scolaras èn sa participads a la festa d’uffants ch'ha gì lieu quest’onn a Strada en Engiadina Bassa. Tenor magisters pensiunads datti questa festa dapi passa 100 onns.

La finamira era da s’inscuntrar

Pli baud n’existeva nagin telefonin, il contact tranter ils singuls vitgs era plitost rar. Perquai s’inscuntravan ils scolars da Scuol, Sent e Valsot sin in prà per far sport, ma oravant tut era per star da cumpagnia ed emprender ad enconuscher ils vischins.

La communicaziun sa mida, ma l’inscunter resta

Ils uffants vegnan mintgamai partids en differentas gruppas maschadadas cun gronds e pitschens da differents vitgs. La «famiglia» sco la gruppa vegn numnada sto alura collavurar ensemen e percurrer differents posts sportivs, divertaivels ed era posts sco far in sudoku, u respunder a dumondas politicas e da geografia.

Mintgin dals scolars prenda l’emprima ma era la davosa giada part. Perquai duess questa festa restar en buna memoria per ils uffants.

RR actualitad 08:00