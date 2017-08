Valsot: la situaziun sa normalisescha

La vischnanca da Valsot è vidlonder da rumir tut las devastaziuns da las malauras passadas. Las vias èn quasi rumidas, la situaziun dal flum è anc intschert.

Legenda da maletgs L'En a Seraplana e San Niclà avant (blau) e suenter (cotschen) las malauras. Legenda da maletgs RTR, Georg Luzzi

Pervia da las malauras dals 30 d'avust han las vias sin il territori da Valsot patì. Ma ussa s’ha normalisada la situaziun, la via per rivar en la pitschna fracziun da Raschvella e la via champestra en la Val Sampuoir èn puspè avertas.

Serradas èn percunter anc la via da velos tranter Sur En (Sent) e Strada ed era la via champestra per arrivar sin l’acla da Chöglias (Vnà). La vischnanca prevesa d’avair rumì tut las vias enfin la proxima fin d’emna.

Las mesiras per il sviament da l'En èn anc intschertas

A San Niclà (Strada) è il chantun vidlonder da realisar mesiras per segirar la punt da San Niclà sco era la via chantunala. En in segund pass sto alura l’En puspè vegnir svià sin sia via oriunda. Co schliar quella situaziun è anc intschert. Il chantun e la vischnanca da Valsot prevesan d’elavurar in project che preserva d’impedir a lunga vista sumegliantas devastaziuns.

