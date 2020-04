Las confirmaziuns a Valsot han lieu tradiziunalmain la dumengia da las palmas. Quest onn però ha il coronavirus fatg ir ad aua ils plans. Cults divins èn numnadamain scumandads ed uschia n’èsi betg stà pussaivel da festegiar las confirmaziuns sco previs ils 5 d’avrigl 2020.

Frust per confirmandas e confirmands

La situaziun actuala è er in frust per las confirmandas ed ils confirmands. Numnadamain è la confirmaziun ina da las festas las pli impurtantas durant il temp da scola. Ladina Kirchen da Tschlin vesa la festa sco pass en in nov chapitel da la vita. Da cumenzar il giarsunadi senza esser vegnida confirmada, na sa ella betg anc sa metter avant.

Er sortida sto spetgar

Tar la festa da confirmaziun tucca tradiziunalmain er tiers l’emprima sortida uffiziala per ils giuvenils. Uss ha dentant er quella da spetgar. Tenor Moana Näff da Ramosch vegnan las confirmandas ed ils confirmands a giudair la festa anc pli ferm cura ch’igl è uschè lunsch.

Confirmaziun anc quest onn da scola?

Per il mument èn las confirmaziuns da Ramosch e Tschlin vegnidas spustadas tenor il reverenda Christoph Reutlinger sin ils 14 da zercladur. Sch’ins po dentant celebrar cults divins fin là, dependa da las proximas decisiuns dal cussegl federal. Cler per il reverenda ed era per las confirmandas ed ils confirmands è però che las confirmaziuns 2020 vegnan en mintga cas prendidas suenter. Cura ed en tge furma che quai vegn ad esser il cas, na sa actualmain però nagin.