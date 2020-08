Ina gruppa da lavur sut la batgetta dal deputà dal Cussegl grond Pietro Della Ca han inoltrà tar il chantun in nova varianta per l'access da Brusio a Viano.

Gist curt avant l’emprima guerra mundiala è vegnida fabritgada la via actuala da Brusio enfin tar la fracziun Viano. L’armada Svizra aveva fabritgà quella ord motivs strategics e da segirezza. Il 1920 è lura quella via vegnida integrada en la rait da vias chantunalas.

Radund 60 abitantas ed abitants vivan a Viano. Oravant tut la primavaira regna in aut privel da crudada da crappa e bovas lung al traject da radund 3 kilometers.

Duas pendicularas per Viano

Fabritgar ora la via existenta, segirar quella cun galarias u ina pendiculara stattan fin ussa sin maisa tar il departament d’infrastructura, energia e mobilitad. Ussa ha inoltrà ina gruppa da lavur sut la batgetta dal deputà dal Cussegl grond Pietro Della Ca in’ulteriura varianta cun duas pendicularas.

Ina per persunas ed in’autra cun ina capacitad da transportar enfin 20 tonnas, per material ed autos.

Il schef dal departament Mario Cavigelli è avert per tut las variantas. Quellas ston ussa però vegnir evaluadas e lura vegn pir decis co enavant. Per la planisaziun ins sto far quint cun in temp da radund 5 enfin 7 onns.