La regenza ha approvà il project da correcziun per la via d'Engiadina a Scuol. L'impurtanta axa da traffic tras l'Engiadina vegn sanada sin il traject davent da Scuol en direcziun da Ramosch fin tar la punt Son Valentin che maina sur la Val da Muglins.

La via è vegnida construida durant ils onns 1950. Dapi lu èn vegnidas fatgas be las renovaziuns pli necessarias e la via na correspunda pli a las pretensiuns dad ozendi. La correcziun da la via prevesa in schlargiament dal vial sin ina largezza constanta. Plinavant vegnan ils mirs da paraid sco er quels da sustegn renovads e per part er engrondids. Ils custs dal project muntan a radund 16,2 milliuns francs.

