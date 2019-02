Il mument è la via da velo sin la via principala. Tranter Ovella fin Prà Dadora duaja dar da nov ina via da velo pli datiers dal flum e betg pli sin via principala. Uschia sa megliereschia er la segirezza dal traffic sin quest tschancun, scriva la chanzlia chantunala.

Il chantun Grischun sustegn la nova colliaziun cun maximalmain 675'000 francs. Tar il project sa tracti da la segunda da tschintg etappas da la via da velos tranter Martina ed il cunfin cun l'Austria.

