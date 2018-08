Engiadina - Via dal Pass dal Fuorn puspè libra

La via dal pass dal Fuorn è stada bloccada in mument tranter Zernez e l'ospizi dal pass. Ina ferma daratga ha fatg crescher in aual. Lez è ì surora ed ha inundà per part la via. Lezza è stada serrada en omaduas direcziuns. Uss è la via puspè averta. Donns da persunas n'èn betg enconuschents.