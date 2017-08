Via en Val S-charl è averta per peduns e velos

Dumengia, 6.8.2017, 17:58

RTR / Corina Luck

A partir da las 13:00 enfin las 15:00 è la via en Val S-charl oz averta. Quai per pussibilitar transports e per possessurs d'autos ch'èn stads serrads en da bandunar la val. Suenter è la via averta adina sur notg da las 18:00 enfin las 07:00 per autos.