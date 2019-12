La bova ha manà radund 500 meters cubic material giu sin via. Per il traffic han ins endrizzà in sviament sur Ardez - Ftan - Scuol. Ils automobilists ston far quint cun colonnas e temp da spetga.

Glindesdi suentermezdi è ina bova da radund 500 meters cubic vegnida giu gist en vischinanza da l'hotel Scuol Palace. Immediat han ins serrà la via principala. Tenor infurmaziuns da l'Uffizi da construcziun bassa vegn il traffic svià tras il vitg d’Ardez sur Ftan enfin Scuol, e viceversa.

Damai che la via sur Ardez enfin Ftan è stretga, po il traffic mintgamai be passar en ina direcziun. Perquai èsi da quintar cun colonnas.

Legenda: La bova en vischinanza da l'hotel Scuol Palace. RTR, Armon Schlegel

Problem per traffic pesant

Camiuns sur 18 tonnas na pon betg duvrar il sviament via Ardez e Ftan a Scuol. Quels ston charrar via Zernez en Val Müstair e vinavant sur il pass dal Reschen.

L'Uffizi da construcziun bassa prevesa d'analisar la situaziun ensemen cun in geolog per pudair decider sco allontanar il material e surtut sco segirar a cuorta vista la via chantunala per pudair avrir quella pli spert che pussaivel.

Ils responsabels quintan cun in'interrupziun pli lunga da la via chantunala, sco il schef dal district Engiadina Bassa Jachen Kienz ha ditg envers RTR.

