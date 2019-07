Quest glindesdi vegn la chasa da la staziun da Spinas stuschada per passa in meter davent dals binaris. Raschun per questa midada è il nov tunnel da l'Alvra che pretenda adattaziuns a la staziun da Spinas.

Il nov tunnel da l'Alvra pretenda adattaziuns er dador il tunnel. Uschia sto il bajetg da la staziun da Spinas vegnir stuschà per passa 1 meter davent dals binaris. Quels survegnan numnadamain en futur in perrun pli aut ed ina nova posiziun. Raschun per spustar il bajetg e betg stgarpar giu quel e construir in nov è che la chasa tutga tar il patrimoni cultural da l'UNESCO.

Per pudair spustar la chasa da la staziun da Spinas è quella gia vegnida auzada avant in'emna per 50 cm. Durant l'entira emna èsi silsuenter vegnì montà suten glischneras per lura oz glindesdi pudair stuschar la chasa per 112 cm en il nov lieu, nua che la nova construcziun da tschaler è gia pronta.

Ord l'archiv da RTR

RR actualitad 11:00