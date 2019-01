Il video da la siglientada controllada d'ina lavina tranter Martina e Vinadi è cursà ils davos dis sin las raits socialas. Igl è da vesair ina lavina da pulvra impressiunanta. Per il responsabel n'è ella dentant betg stada excepziunala.

Peder Caviezel stima il donn vid la via.

La lavina ch'è vegnida siglientada tranter Martina e Vinadi per puspè pudair avrir la via saja bain stada impressiunanta, di Peder Caviezel ch'è responsabel per lavinas tar l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun. Nà da la quantitad da naiv na saja ella dentant betg stada extraordinaria, ha el ditg envers RTR.

Cunquai ch'els hajan siglientà numerusas lavinas – era pli grondas – il mardi, hajan els spetgà ina lavina da pulvra. Che quella a Vinadi saja stada uschè gronda n'haja perquai betg fat surstar els. Surtut damai ch'els hajan empruvà gia pliras giadas da far ir questa lavina quest enviern. Uss sajan els cuntents ch'ella saja finalmain ida, uschia Peder Caviezel.

Laviners cartads

Sch'ins distatgia lavinas artifizialmain, fetschian ins quai adina en laviners enconuschents e registrads sin ina carta. Perquai possian ins era prevesair precis nua che las lavinas passian, uschia Peder Caviezel.

Avant da siglientar las lavinas, vegnia adina fatg in sgol da controlla sur il laviner. Quai era per controllar ch'i na saja nagina selvaschina en il laviner. Quai saja dentant quasi mai il cas. Ella sa chattia a l'ur, en il guaud u sut la grippa e sa protegia uschia da las lavinas.

