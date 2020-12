A Scuol duai la radunanza communala dals 14 da december u vegnir spustada u remplazzada tras ina votaziun a l'urna. Quai pretenda ina gruppa da votantas e votants da la vischnanca – quai pervi dal coronavirus. Sut las circumstanzas actualas saja irresponsabel d’organisar ina tala radunanza, nua che 50 fin 100 persunas vegnian ensemen, uschia l’argumentaziun.

I va per grondas fatschentas

Plinavant na fissi betg democratic d’organisar la radunanza be cun paucas persunas, scriva la gruppa da votants vinavant. I giaja numnadamain per fatschentas impurtantas, numnadamain per il budget da l'onn che vegn che prevesia investiziuns da radund 9 milliuns francs ed er ina cumpra da terren per in mez milliun francs en la zona da mastergn Manaröl/Scuol.

Suprastanza decida glindesdi saira

Tenor infurmaziuns dal president communal, Christian Fanzun, s'inscuntra questa saira la suprastanza communala en ina sesida e decida lura, schebain la radunanza vegn spustada u remplazzada tras ina votaziun a l'urna.