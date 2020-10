Passa in mez onn è Gian Andri Giovanoli stà l’unic candidat per il sez vacant en la suprastanza communala da Segl. Pir la saira da la radunanza d’elecziuns hai dà in ulteriur candidat cun Heinz Ming. La finala èn els dus vegnids elegids. Quai ha dentant muntà ch'i n'ha persuenter betg bastà per Alfred Breu - il cusseglier communal en uffizi n'è betg vegnì reelegì.

Memia blera savida va a perder

Cun Alfred Breu giaja a perder in grond know-how en la vischnanca da Segl, argumentescha Gian Andri Giovanoli. E cunquai ch’i saja er vegnì elegì ina nova presidenta communala, saja quai pli che impurtant ch’i stettia ina suprastanza cun bler’experientscha davos ella. Perquai haja el decidì da puspè metter disposiziun ses sez e dar ina segunda schanza ad Alfred Breu.

Quai ha Gian Andri Giovanoli ditg envers RTR.

Las elecziuns per il sez vacant han lieu a la proxima radunanza communala la fin d’october.