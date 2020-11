La fracziun da Ramosch ha retschavì avant onns plirs milliuns francs dal Padrinadi svizzer per vischnancas da muntonga. Oz dentant è la vischnanca da Valsot sezza donatura.

Il provediment d’aua da Ramosch era vegnì en ils onns. Ina gronda sanaziun era urgenta. La vischnanca da Ramosch ha lura dumandà il Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna per in sustegn e retschavì quel. Ramosch ha profità pliras giadas da donaziuns dal Padrinadi svizzer.

Il Padrinadi è sco ina gronda famiglia – il contact è restà era sch'ins ha betg pli da basegn dal sustegn

Valsot è oz in donatur

Dal 2013 è vegnida fundada la vischnanca da Valsot e cun quai è sa midada la situaziun finanziala. Oz paja Valsot mintg’onn ina contribuziun al Padrinadi svizzer e sa participescha mintg’onn a la radunanza generala.