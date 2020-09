75% dals votants e las votantas da la vischnanca fusiunada da Zernez èn suandads a la proposta da la suprastanza d’abolir l’obligaziun da stuair eleger commembras e commembers dal cussegl communal e dal cussegl da scola ord mintga fracziun singula. Cunquai ch’i sa tracta da midadas en la constituziun e leschas hai duvrà ina votaziun a l’urna.

Raschun per far questa midada èn stadas las ultimas elecziuns per il cussegl communal. La vischnanca ha gì fadia da chattar avunda candidatas e candidats per tut ils gremis. Cun stritgar l'obligaziun da chattar represchentants da mintga fracziun, duai quai daventar la proxima giada pli simpel.

Plinavant han ils da Zernez er approvà mintgamai cun gronda maioritad la revisiun parziala da la lescha d’impostas sco er la lescha da pumpiers.