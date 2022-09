Ils 25 da settember elegia la populaziun da San Murezzan ina nova suprastanza communala. Uss han pliras persunas annunzià lur ambiziun per in sez en quest gremi. Il parlament da la vischnanca è percunter gia fix.

Il parlament è fix – per la suprastanza datti ina schelta

Enfin uss van en cursa per ils quatter sezs en la suprastanza communala da San Murezzan trais ch'èn gia en uffizi e quatter candidatas e candidats novs:

Regula Degiacomi, PLD (fin qua)

Michael Pfäffli, PLD (fin qua)

Reto Matossi, independent (fin qua)

Gian Marco Tomaschett, PPS (nov)

Prisca Anand, independenta (nova)

Christoph Schlatter, independent (nov)

Claudia Aerni, Next Generation (nova)

Il suveran da San Murezzan elegia ils 25 da settember la executiva e la legislativa per ils proxims quatter onns.

Parlament è gia fix

Il parlament da San Murezzan è gia fix per ils proxims 4 onns. Quest parlament consista da 17 persunas. Nov furma la Next Generation la pli gronda fracziun en il cussegl communal da San Murezzan. Damai ch'igl è vegnì inoltrà sin il termin fixà tuttina bleras propostas sco quai ch'i ha sezs e damai ch'i na dat nagins motivs da sclauder ina u l'autra da quellas persunas, è l'administraziun communala sa decidida per in'elecziun senza scrutini – vul dir: Las persunas valan gia sco elegidas.

Parlament da San Murezzan Avrir la box Serrar la box Martin Binkert, AdC (fin qua)

Riccardo Ravo, AdC (nov)

Petra Franca Bonetti, AdC (nova)

Gian Marco Tomaschett, PPS (fin qua)

Gian Reto Staub PPS (nov)

Curdin Schmidt, PLD (fin qua)

Annina Widmer PLD (nova)

Martina Gorfer , PLD (fin qua)

Christoph Schlatter PLD (fin qua)

Fabian Roth, Next Generation (nov)

Dimitrios Kefalas, Next Generation (nov)

Loris Moser, Next Generation (nov)

Daniel Cardoso, Next Generation (nov)

Nicolas Hauser, Next Generation (fin qua)

Anne-Marie Flammersfeld, Next Generation (nova)

Claudia Aerni, Next Generation (fin qua)

Isabel Wenger Next Generation (nova)