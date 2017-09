Visiuns avain nus anc bleras

Il Bernina Gran Tourismo exista pir dapi trais onns. Tuttina han ils organisaturs da la cursa istorica sur il Bernina gronds plans.

Ils emprims dus onns existiva la Bernina Gran Tourismo cunzunt or da la cursa cun vehichels istorics sur il Bernina. Per la terza ediziun han ins ussa dentant fabritgà ora la spierta. Per exempel transporta la Viafier retica ils visitaders cun trens istorics sin il pass e puspè enavos ed a San Murezzan datti preschentaziuns da kino e festas en connex cun l'eveniment. Quai saja pir in emprim pass. La finamira saja dad attrair dapli differents vehichels ed uschia era a dapli fans da maschinas istoricas. Tut tenor sort vehichels vul ins lura organisar occurrenzas. Uschia per exempel ils trens istorics che transportan ils visitaders.

Tut hai gia dà ina giada - il 1929 e 1930

L’idea da far ina entir’emna cun cursas e divertiment a San Murezzan e sin il Pass dal Bernina è nagut nov. Uschia è gia vegnì organisà ils onns 1929 e 1930 emnas da l’automobilitad a San Murezzan. Questas occurrenzas cun giasts bainstants ma era public sco in e mintgin è era in sistem d’exempel, sco ch’il Bernina Gran Turismo pudess in bel di vesair ora. In emprim pass han ins ussa gia pudì far cun la collavuraziun cun la Viafier retica che metta a disposiziun per il transport tranter Poschiavo e San Murezzan dus trens istorics. Tiers vegnan la preschentaziun da trais films en connex cun cursas d'autos ed en il Dracula Club vegni a dar ina festa d’avertura. Tut sa drizza al giast bainstant, ma era als simpels fans da vehichels istorics.

