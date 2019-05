Dus concerts en il Rondo. Duas giadas vendì ora. Ils tut en tut 1'050 bigliets eran gia davent diesch dis avant il concert. Medem sco gia ils davos onns. In exempel che mussa la popularitad dal chor. Bun 100 scolaras e scolars visitan mintg’onn il chor. Ina giada l’emna exercizi e quai en il temp liber. Da primavaira datti lura ils concerts legendars.

Concert cun best-off da chanzuns dals davos 15 onns

Quest onn dentant per la davosa giada cun il dirigent popular Werner Steidle. Per sia davosa ediziun ha el fatg in best-off da chanzuns dals davos 15 onns concerts da chor. E tiers envidà tut ils anteriurs chantadurs dad era vegnir a chantar. Fatg quint hajan ins cun in pèr singuls. Vegnids èn lura dentant 90. Quai saja stà ina fitg gronda surpraisa, manegia Werner Steidle.

Legenda: Uschia stevan sin il palc dal Rondo mintgamai bunamain 200 persunas. Academia Engiadina / Rolf Canal

In maletg impressiunant. Dentant era ina sfida da chattar per mintgin in lieu adattà per lura era savair chantar. Per ina giada pareva dentant il chant be d'esser secunda prioritad. Il focus quest onn èra per blers scolars da pudair dar a lur «boss ed ami» Werner Steidle in meritaivel cumià.

