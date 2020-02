A la terza dumengia dal «White Turf» èn sa radunads fin 10’000 aspectaturs e fans dal sport da chaval sin il lai da San Murezzan. Entant ch’ils ins vegnan pervi da las cursas, è il sport per auters secundar. Bler pli gugent vesan quels las figuras illustras dals bels e ritgs.

Damain pellitschas

Era sch’i dat anc adina blers giasts dals hotels da tschintg stailas che van a sa mussar ad in’occurrenza sco il «White Turf», è il dumber da persunas che èn vestgidas cun pellitschas bler pli bass sco anc avant 25 onns. Quai conferman adina puspè ils giasts da las cursas.

Tuts èn tuttina

Il bel vid in eveniment sco las cursas da chavals durant ina dumengia dal favrer saja surtut il fatg, che indigens, giasts e sportists èn al medem lieu per giudair il sport, la bell’aura e l’atmosfera. Uschia ves’ins er adina puspè Engiadinais che èn vid in magiel prosecco ubain in giast vestgì da pe a chau cun pellitschas vid mangiar ina simpla liongia da brassar.

