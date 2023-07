Sonda a bun'ura curt avant las 06:00 hai dà in accident sin la via principala tranter il pass dal Fuorn e Zernez. In giuven automobilist da 19 onns è vegnì giud via sin il tschancun Lingia Lungia e cupitgà radund 10 meters en il guaud. Quai scriva la polizia chantunala.

Ina persuna privata ha tgirà il giuven fin che las forzas da salvament eran al lieu. Pervia da ses stadi da sanadad è el lura vegnì sgulà cun la Rega en l'ospital chantunal a Cuira.