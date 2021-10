Impressiuns da l'avertura

1 / 8 Legenda: Il pierten da la scola RTR, Georg Luzzi 2 / 8 Legenda: La nova aula a Zernez RTR, Georg Luzzi 3 / 8 Legenda: Stanza da zambregiar RTR, Georg Luzzi 4 / 8 Legenda: Stanza da scola RTR, Georg Luzzi 5 / 8 Legenda: Nov annex cun l'aula e duas chombras RTR, Georg Luzzi 6 / 8 Legenda: Ils uffants da Zernez sautan ensemen RTR, Georg Luzzi 7 / 8 Legenda: Pled festiv da Jon Domenic Parolini RTR, Georg Luzzi 8 / 8 Legenda: Pled dal president Emil Müller – populaziun taidla cun attenziun RTR, Georg Luzzi

L’object fabritgà ils onns 70 è vegnì isolà e sanà energeticamain, plinavant è vegnì modernisà l'entira tecnica interna. La chasa sez è vegnida segirada encunter terratrembel e tut ils locals èn ussa er accessibels per persunas cun in impediment. Las scolas da Zernez dastgan ussa era profitar d'ina nova cuschina ed oravant tut d'in nov local da zambregiar cun maschinas modernas.

Ina nova aula per la cultura

Sper la scola existenta è vegnì fabritgà in annex en lain. Quel cuntegna in’aula moderna per far concerts, events, sesidas ed auter pli. Durant ils davos dus onns èn vegnids investids radund 10 milliuns francs per realisar ed adattar tut ils basegns d'ina scola dad ozendi.

La chasa da scola a Zernez è vegnida fabritgada avant radund 50 onns. Qua instrueschan oz 26 magistras e magisters 167 scolaras e scolars da Zernez, Susch, Lavin e Brail.