Avant la fusiun aveva mintga vitg ses agens trais enfin tschintg suprastants communals. La cifra ch'è uss necessaria suenter la fusiun per furmar la suprastanza è marcant pli pitschna. Tuttina – la tschertga da novs suprastants per la perioda d’uffizi 2019 fin 2022 è difficila.

Ils arguments

Far suprastant o suprastanta communala dovra temp ed ins sto esser pront da surpigliar responsabladad e da supportar critica. Oravant tut critica envers la persuna è creschida ils davos onns.

Zernez lavura cun in sistem modern, suprastantas e suprastants han la pussaivladad da sa preparar sin las sedutas gia a chasa. Ultra da quai èn els vidlonder da elavurar in carnet da duairs per preparar candidats u candidatas uschè bain sco pussaivel.

Situaziun actuala

Actualmain sa metta il president communal vertent e ina suprastanta actuala definitivamain a disposiziun per la proxima perioda d’uffizi 2019 – 2022. Trais persunas sa retiran e duas n’han anc betg decis sch’els vulan restar.

Ils 23 settember ha lieu l’elecziun dal president communal. Ils 21 october segua lura l’elecziun da la suprastanza. Candidatas e candidats han uss anc temp da sa decider per ina carica politica.

