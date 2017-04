Zernez Energia 2020: La teoria è fatga – ussa cumenza la pratica

Pajar 1.5 raps surpli per kV/ura per l’energia. Cun quels raps realisar ina strategia d’energia persistenta – quai è l’idea.

Bilantscha intermediara – semnà è’l, ussa sto’l be anc crescher 2:54 min, Actualitad video dals 28.4.2017

Gievgia saira a gì lieu la preschentaziun dal stadi actual dal project «Zernez Energia 2020». Ina massa interessents han visità l’occurrenza en chasa da scola.

Emprim project da pilot

Ina chasa cun ina partiziun da tgira per attempads, 4 abitaziuns per abitar a moda assistida, ina pratica da medi, ina fisioterapia ed in biro èn vegnids sanads energeticamain suenter las normas dal project «Zernez Energia 2020». Quest project da pilot dess svegliar l’interess da la populaziun.

Custs

Radund 450’000 francs èn vegnids investids en il studi da perscrutaziun e radund 150’000 francs en projects concrets. Ils iniziants ed era la vischnanca da Zernez spereschan d’animar cun questa preschentaziun la populaziun da profitar da la purschida da retrair subvenziuns e far las investiziuns vi da lur chasas.

