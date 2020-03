La Festa da musica districtuala 2020 che avess gì d'avair lieu mez zercladur a Zernez, è vegnida spustada per in onn. Raschun è sco tar bleras autras occurrenzas er il coronavirus.

Festa da musica districtuala è spustada per in onn

Il district da musica 1, numnadamain las musicas instrumentalas da l'Engiadina, Samignun, Val Müstair e las vals dal sid, han spustà la Festa da musica districtuala che avess gì lieu ils 20 e 21 da zercladur a Zernez. Ensemen cun questa festa da musica avess gì lieu er la festa da musica da giuvenils chantunala. Omaduas occurenzas èn ussa vegnidas spustadas per in onn. Probablamain vegnan ellas ad avair lieu a Zernez, la nova data n'è anc betg enconuschenta.

Las mesiras per cumbatter il coronavirus han sfurzà ils organisaturs da spustar la festa districtuala. Actualmain han tut las societads da musica chalà da far emprovas da musica, ed en in mais han lieu las vacanzas, uschia che las musicas na fissan la finala betg preparadas optimal per l'inscunter. Ils organisaturs deploreschan questa desditga e speran da pudair pigliar suenter l'inscunter da musica en in onn.