La glista è lunga, radund 50 abitantas ed abitants han survegnì anc almain ina vusch a l’elecziun per l’ultim suprastant communal. La constituziun communala prevesa tar il segund scrutini ch'i vegn elegì quel cun las pli bleras vuschs. Il president communal Emil Müller è vidlonder da contactar las persunas che han retschavì las vuschs, ma nagin n'è betg pront da surpigliar la carica politica.

I manca il suprastant da Brail

La constituziun communala prevesa ultra da quai era, che mintga fracziun ha in dretg sin in sez. Per Guarda, Lavin e Susch han ins chattà in suprastant. Resta la fracziun da Brail ch'avess ussa anc in sez vacant. A Brail han set persunas gì vuschs, tschintg da quellas han dentant gia refusà in'elecziun, restan anc duas persunas ch'avessan la prioritad.

Sch'era quellas refusan l’elecziun lura dastgan era ils abitants da las autras fracziuns surprender quest post.

Ultima opziun diminuir il dumber

Tenor l’uffizi chantunal da vischnancas fissi pussaivel da diminuir il dumber da suprastants dad oz set persunas sin ses suprastants communals inclusiv il president communal. Questa varianta vegn finalmain era tratga en consideraziun sch'il vitg da Zernez na chattass per forza betg in suprastant.

TR Telesguard 17:40