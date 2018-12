Suenter il segund scrutini da las elecziuns communalas avevan radund 50 abitantas ed abitants obtegnì vuschs, per part mo singulas. Il president communal ha alura elavurà quella glista per dumandar schebain in u l’auter avess interess da far part da la suprastanza. Cun Beat Schärer da Brail han ils da Zernez finalmain chattà in candidat er per la fracziun da Brail.

L'emprim scrutini da las elecziuns communalas è stà gia mez october. Quella giada èn vegnids elegids quatter suprastants, numnadamain Martina Peretti, Stefan Bühler, Simon Rohner e Seraina Bickel. Per ils ulteriurs dus sezs mancavan ils candidats.

En il segund scrutini dal november è lura vegnì elegì Riet Denoth sco tschintgavel suprastant. Cun Beat Schärer è la suprastanza da la vischnanca da Zernez uss cumpletta per la perioda d'uffizi dal 2019 fin 2022.

